Reggina, Amoruso: ‘Menez fortissimo e leader. Ha sbagliato, però…’

A due giorni dalla sfida contro l’Empoli, il canale ufficiale di Reggina TV ha intervistato l’ex attaccante della Reggina Nicola Amoruso.

Menez leader, ha sbagliato però…

“La Reggina ha grandi potenzialità, è costruita bene. Menez ha sbagliato a protestare, ma l’espulsione è stata esagerata ed un leader come lui deve stare ancora più attento. E’ un giocatore fortissimo ed oltre a dare qualcosa in più sul piano tecnico, dovrà farlo anche sul piano dell’esperienza. La serie B è più complicata, fiducia alla società, a Mimmo Toscano ed ai giocatori. In questa categoria bastano due o tre risultati positivi e torni di nuovo su”.

Empoli grande società. Presidente competente

“L’Empoli è una società molto preparata. Non sbaglia quasi mai la scelta degli allenatori, riesce a valorizzare tanti giovani, hanno un centro sportivo meraviglioso ed un presidente in gamba e competente. Il tecnico Dionisi non mi sorprende, è il contesto che ti permette di fare tante cose buone”.

Stadi vuoti che tristezza, ma meglio di niente

“Faccio fatica in questo periodo a guardare le partite in tv con gli stadi vuoti non è calcio, ma è meglio di niente. Nel senso che quel periodo in cui non si è neppure giocato è stato bruttissimo. Le problematiche che si stanno vivendo si ripercuotono anche sulle casse delle società, stiamo vivendo un momento difficile. Proviamo a prendere il lato positivo e cioè questa lunga astinenza, può far venire più voglia alla gente, quando sarà possibile, di tornare allo stadio”.

foto: Maurizio Laganà