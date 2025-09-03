Reggina: i ricordi dell’ex Amoruso tra il -11 e la rete che lo ha fatto gioire di più

Nel corso della trasmissione “Momenti Amaranto“, Nicola Amoruso è intervento per parlare del raduno di Operazione Nostalgia, ma inevitabili sono state le domande sulla Reggina attuale, già riportate in altra pagina del nostro giornale. Di seguito il passaggio sull’impresa del meno undici e la rete che lo ha fatto gioire maggiormente: “

“Il meno undici? Quando si parla di Reggina e del sottoscritto si associa sempre questa impresa rimasta nella mente di tutti, storica, una delle più importanti del calcio italiano. Ricordo benissimo soprattutto quei momenti finali, quelli condivisi con i nostri tifosi. Il gol che mi ha fatto gioire di più? Non c’è dubbio, la rete contro il Messina con un bel colpo di testa”.