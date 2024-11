Reggina, Amoruso: ‘Se la società ha scelto Inzaghi, vuole andare in A’

Chi conosce bene Pippo Inzaghi è certamente Nicola Amoruso, ex indimenticato bomber della Reggina. CityNow ha chiesto al bomber una opinione su questo grande colpo della nuova società: “Mi ha molto stupito l’arrivo di Pippo Inzaghi alla Reggina. Un caro amico con il quale ho condiviso tanti bei momenti e quindi sono certo che sarà motivato, lo conosco, sempre concentrato al massimo per raggiungere gli obiettivi. Immagino che puntando su di lui, la società abbia ambizioni serie e di conseguenza vorranno costruire una squadra forte con l’obiettivo di andare in serie A, altrimenti Inzaghi secondo me non avrebbe accettato. Spero ci possa essere il sostegno da parte di tutte le componenti, anzi ne sono sicuro. Approfitto di CityNow per un saluto ed un abbraccio affettuoso al mio amico Pippo“.

foto: Maurizio Laganà