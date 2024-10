Reggina, ancora Alessio Viola. Perchè può essere la volta buona…

E’ tra i pensieri di Massimo Taibi. La prima volta che nella testa del DS è passata l’idea di riportare un altro ex alla Reggina, Alessio Viola, si era immaginato di collocarlo nella linea offensiva dove doveva esserci anche Rolando Bianchi.

Questa ultima pista, poi, per i motivi che abbiamo più volte raccontato è sfumata, mentre la possibilità di rivedere in amaranto l’attaccante di Oppido Mamertina rimane in piedi, seppur con le difficoltà di sempre.

Legate ad una situazione contrattuale esistente che vede oggi Alessio Viola in forza al Francavilla, era già successo in passato quando lo stesso vestiva la maglia del Foggia. Nel suo percorso non tanti gol, alla fine le stagioni migliori proprio in amaranto e le otto realizzazioni con il Taranto in serie C, ma la capacità di essere attaccante duttile e bravo a ricoprire quindi più ruoli nel reparto avanzato.

Sarà questa la volta buona? La volontà del ragazzo potrebbe risultare determinante e rispetto al passato quelle ambizioni di poter calcare palcoscenici di categoria superiore non dovrebbero essere più un ostacolo, visto pure come è finita dopo le esperienze di Carpi e Frosinone. Anzi proprio la Reggina per lui potrebbe rappresentare un nuovo rilancio.