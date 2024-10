Reggina: la lettera di saluto ufficiale dell’ex DG Andrea Gianni

Dopo la comunicazione ufficiale del presidente Luca Gallo, arriva anche il saluto del DG Andrea Gianni:

“Approfitto per ringraziare ognuno di voi per la pazienza dimostrata in questo anno e per essere sempre stati puntuali, professionali e soprattutto coesi nell’unico interesse di nome Reggina.

Ero e sono convinto che i traguardi sperati arrivano solo e soltanto se ogni componente riesce ad essere quel valore aggiunto in grado di spingere la propria squadra, e quest’anno è capitato proprio questo alla nostra Reggina.

“ Affido a queste mie due righe il saluto ad una Città, ad una Tifoseria esemplare ed a una Società gloriosa come la Reggina 1914, con cui ho concluso il mio rapporto professionale in data 8 maggio 2020.

Ero e rimango convinto che un ottimo Dirigente e Professionista è colui il quale riesce a far esprimere al massimo i proprio collaboratori e rappresenta sempre un valore aggiunto: quando viene meno qualcosa allora il tempo è concluso.

Ringrazio il Presidente Gallo per avermi concesso l’onore di svolgere il ruolo di Direttore Generale della Reggina, senza di lui ed il suo quotidiano supporto non avremmo potuto raggiungere traguardi a cui ad inizio stagione nessuno credeva ma tutti speravano.

Ringrazio le Istituzioni tutte sempre presenti e sempre a sostegno di una società che rappresenta la città intera.

Ringrazio tutti i dipendenti, professionisti impeccabili, per avermi supportato e sopportato, senza di loro nulla sarebbe stato possibile.

Ringrazio la tifoseria per il sostegno dimostrato, sempre il dodicesimo uomo in campo dimostrando maturità da serie A.

Auguro a Presidente, alla tifoseria ed alla città tutta di raggiungere i traguardi sperati:

Reggio Calabria vuole vincere !!!

Con stima e gratitudine”

Avv. Andrea Gianni