Reggina, Gallo: ‘Risoluzione consensuale con il DG Andrea Gianni’

La presentazione del nuovo responsabile del settore giovanile Antonio Tempestilli, con l’apertura ovviamente del presidente della Reggina Luca Gallo: “Sono un pò emozionato, come se fosse la prima conferenza stampa che faccio. E’ doveroso da parte mia, oltre che salutare la tifoseria, comunicare la risoluzione consensuale con il DG Andrea Gianni. A lui faccio i miei migliori auguri per il suo futuro professionale e lo ringrazio per quello che ha dato alla Reggina, in un anno pieno di soddisfazioni. Sono qui adesso per presentare Antonio Tempestilli.

Nel settore giovanile della Reggina, cerco il capitano del futuro”.