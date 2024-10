Ex Reggina, Aronica: ‘A Reggio anni bellissimi. Play off possibili, serve filotto’

Obiettivo play off. La Reggina cercherà di fare bottino pieno nelle ultime due gare, visto che l’ultima contro l’escluso Matera garantisce la vittoria. La prima parecchio complicata contro la diretta concorrente Casertana, poi il derby di Calabria con la Vibonese. I colleghi di tuttoC.com, a tale proposito hanno intervisto l’ex amaranto Aronica:

“Conosco molto bene quell’ambiente, ho vissuto tanti momenti bellissimi a Reggio. Credo solo una cosa: che tutte le vicende societarie degli ultimi anni abbiano inciso e stiano ancora incidendo.

La gestione ventennale di Foti aveva regalato alla Reggina palcoscenici importanti, con il passaggio alla famiglia Praticò, con rispetto parlando per la stessa, è iniziato un periodo di calma, di discesa, proprio per le disponibilità economiche, che con la nuova proprietà sembrano nuovamente diverse, migliori.

La Reggina è ancora in lizza per l’obiettivo minimo dei playoff, ma chiaramente occorre iniziare a prendere punti importanti perché le gare sono sempre meno, serve un filotto vincente. Gli spareggi promozione sono poi un terno al lotto, e si faranno duri se la squadra dovesse centrarli come ultima classificata nella griglia, ma già entrarci sarebbe importante”.

