Reggina, le dimissioni di Iiriti sorprendono. L’ex DG decisivo ed i tifosi lo ringraziano

Un giorno probabilmente capiremo le motivazioni che hanno spinto il DG Vincenzo Iiriti a presentare le dimissioni. Arrivate dopo che nell’ultima settimana le voci sulla sua posizione erano diventate insistenti, nonostante questo comunque inattese soprattutto per la tempistica e che inevitabilmente portano a riflettere sul perchè.

Vincenzo Iiriti è arrivato alla Reggina come uomo forte del presidente Gallo ed in più circostanze, è stato detto che tutto ciò che ruotava intorno al mondo amaranto e qualunque decisione, passava sempre dall’approvazione dell’ex Direttore Generale. E’ stato in prima linea ed assoluto protagonista in tutte quelle che sono state le iniziative della società in questi tre mesi di intenso lavoro, è risultato determinante, per bocca degli avvocati che hanno difeso la Reggina presso la Corte Federale d’Appello, con quell’intervento in aula che ha prodotto poi la riduzione della penalizzazione.

Ma il passaggio più importante e per il quale i tifosi ringrazieranno sempre l’avvocato Vincenzo Iiriti, è quello che ha fatto si che il presidente Gallo spostasse le proprie attenzioni su Reggio Calabria e la Reggina, quando invece era quasi in procinto di acquistare la Sambenedettese. Una storia più volte raccontata anche dal massimo dirigente, convinto a suo dire dall’attaccamento e dalla passione che proprio Iiriti gli aveva trasmesso. L’avventura dell’ex dirigente si è invece conclusa in maniera piuttosto rapida e sorprendente, il distacco dal gruppo Gallo è totale, visto che insieme alle dimissioni da DG della Reggina, ci sono anche quelle dalla M&G.

