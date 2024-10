Reggina, arriva un po’ d’esperienza: preso Jacopo Fortunato

Piccola inversione di tendenza. Dopo i numerosi giovani ingaggiati, la Reggina aggiunge un pizzico d’esperienza al gruppo. La società di Praticò comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Jacopo Fortunato, il centrocampista classe ’90 firma un contratto annuale.

Nella stagione 2016/17 Fortunato ha indossato le maglie di Chieri 1955 e Delta Calcio Rovigo in serie D collezionando rispettivamente quindici e ventisette presenze realizzando quattro e sette reti. Originario di Bergamo, Fortunato vanta centoquattro presenze in serie C con le maglie di Pordenone, Mantova, Treviso e Calcio Como.

Il club amaranto inoltre ha comunicato di aver ceduto a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive dei giovani di serie Luca D’Aguì (’99) e Simone Genovesi (’99) alla Cittanovese Calcio.