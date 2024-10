Reggina, arrivano i primi punti di penalizzazione. La nuova classifica

Tutto come previsto. Arrivano i primi punti di penalizzazione per la Reggina, club amaranto che paga il mancato rispetto del pagamento contributi previdenziali in capo ai tesserati.

Due i punti di penalizzazione per la Reggina (purtroppo non saranno gli unici), la nuova classifica vede la formazione di Cevoli al settimo posto, in compagnia della Vibonese. Mazzata per il Matera, ai lucani ben 26 punti di penalità.

LA NUOVA CLASSIFICA

Juve Stabia 53

Trapani 44

Catania 43

Catanzaro 41

Monopoli 34

Reggina 33

Vibonese 33

Casertana 32

Rende 31

Potenza 27

Virtus Francavila 27

Sicula Leonzio 24

Cavese 22

Viterbese 19

Siracusa 19

Rieti 17

Bisceglie 15

Paganese 9

Matera -15