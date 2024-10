Reggina, può arrivare anche Paolucci ma ad una condizione precisa

Mercato Reggina? Si parla ancora di centrocampo e più precisamente di Lorenzo Paolucci, giocatore duttile con buone capacità realizzative. Lo scorso anno con la maglia del Monopoli ha collezionato 30 presenze e 5 le reti segnate, un classe 96 parecchio interessante.

La Reggina ne aveva già parlato nello stesso periodo in cui si era interessata anche a Donnarumma, discorsi avviati ma che sono stati lasciati in stand by e che hanno avuto una accelerazione in questi ultimi giorni. Prima, però, di arrivare a Ciccio De Rose che comunque non esclude la possibilità di portare in riva allo stretto il forte centrocampista.

Oggi, però, da quanto siamo riusciti a raccogliere come informazioni, Lorenzo Paolucci potrebbe arrivare alla Reggina ma solo dopo le ultime due uscite che riguardano la linea mediana quindi De Falco e Petermann. Dovessero andare in porto tutte queste operazioni, mister Toscano si troverebbe con sette centrocampisti per tre posti da titolare.

