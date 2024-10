Reggina-Ascoli: l’appello del presidente Luca Gallo ai tifosi amaranto

Ha lasciato il segno il lungo intervento del presidente Luca Gallo ospite di Reggina Tv. Parla per la prima volta attraverso i canali ufficiali del club e risponde a tantissime domande poste dai tifosi. Un passaggio lo ha riservato alla gara di stasera contro l’Ascoli ed alla fiducia verso il tecnico e la squadra, come riportato da reggina1914.it:

“Venite allo stadio, venite a vedere la Reggina. Capisco che stiamo vivendo tutti un momento difficilissimo, ma la squadra ed il club hanno bisogno della tifoseria. Ringrazio tutti quei ragazzi che erano a Benevento, li abbraccio perché mi hanno fatto venire i brividi. Li ringrazio per la compostezza, per la presenza d’animo: quelle affermazioni che hanno fatto col megafono, sono state qualcosa di molto bello, come un rimprovero che un padre fa ad un figlio, ma con amore. Evitiamo di farci la guerra l’uno con l’altro, spingiamo insieme come un cuore unico: se stiamo uniti, il sogno che tutti abbiamo nel cuore può diventare realtà”.