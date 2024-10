Verso Reggina-Ascoli, Sottil: ‘Andremo al Granillo in assetto da guerra’

Buon momento dell’Ascoli che con il pareggio ottenuto in casa contro il Monza conquista il quarto risultato utile consecutivo. Squadra molto temibile soprattutto in trasferta dove ha guadagnato ben quattro vittorie e con un Dionisi vero trascinatore. Il tecnico Sottil, che dalle nostre parti non ha mai suscitato particolari simpatie, al termine della gara giocata con i brianzoli ha dichiarato:

Leggi anche

Troveremo una Reggina agguerrita