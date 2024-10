Reggina: parla il presidente Luca Gallo, grande attesa tra i tifosi

E’ senza dubbio il primo momento di difficoltà della stagione. Mister Aglietti che conosce come pochi la categoria aveva dichiarato a più riprese, soprattutto quando le cose andavano molto bene, che sarebbe arrivato perchè questa è la storia del campionato di serie B e quindi sarebbe stato opportuno mantenere equilibrio nell’una e nell’altra circostanza.

Nel calcio, però, a qualsiasi latitudine, si vive di umoralità in base a quello che succede in campo e se le sconfitte arrivano negli stessi giorni in cui vengono amplificate alcune difficoltà economiche, il tutto viene ulteriormente accentuato. In più la squadra nelle ultime due gare, o più precisamente nel secondo tempo con la Cremonese e in occasione della trasferta di Benevento, ha messo in evidenza un atteggiamento poco gradito e scarsa combattività ed allora insieme alla protesta dei tifosi avvenuta direttamente al Vigorito, il presidente Luca Gallo ha sentito la necessità di dover intervenire, così come accaduto anche nella passata stagione. Lo farà attraverso i canali ufficiali del club, secondo quanto si legge nel post pubblicato sulla pagina facebook di Reggina Tv: