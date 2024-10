Reggina, possibile scambio di attaccanti con la Virtus Francavilla

Rimane quella dell’attaccante Baclet la posizione più complicata da risolvere per il DS Taibi. Si stanno cercando una serie di soluzioni per soddisfare entrambe le parti e quella portata avanti con la Virtus Francavilla, potrebbe essere l’ideale. Sul portale alfredopedulla.com c’è una notizia che potrebbe essere assai interessante e riguarda un possibile scambio tra le due società per quello che riguarda i propri attaccanti:

“La Reggina non si ferma. Vi avevamo parlato della concreta possibilità di una cessione di Baclet alla Virtus Francavilla, nell’operazione può entrare l’attaccante Manuel Sarao che piace al club amaranto”.

