Calcio – Il triangolare a Salerno si farà. Sarà una bellissima serata di sport

Giovedi 1 agosto Salernitana, Reggina e Bari scenderanno in campo allo stadio Arechi per il triangolare del centenario “Carmine Rinaldi“, manifestazione fortemente voluta soprattutto dai tifosi in ricordo de “il Siberiano“, compianto leader degli ultrà granata.

Sarà l’occasione per le squadre di testare il grado di preparazione, per Reggina e Bari il primo confronto tra due compagini che lotteranno per il vertice della classifica nel campionato di serie C, per i tifosi di tutte e tre le squadre, l’opportunità di vivere una bella giornata di sport insieme, in virtù dello storico gemellaggio che li lega.

Negli ultimi giorni si era posto qualche dubbio sulla possibilità di poter disputare il triangolare per le non perfette condizioni del rettangolo di gioco. Perplessità superate.

Leggi anche

Leggi anche