Reggina, Taibi: “L’identikit dell’attaccante, ma cerchiamo anche altro. Su Bellomo…’

E’ stato lo stesso Taibi a parlare di mercato in entrata per il momento bloccato, in attesa di completare tutte le operazioni in uscita. non sarà compito semplice, anche se molte trattative sono già state avviate. Il Ds ha parlato delle pedine mancanti a questo gruppo ai colleghi di TuttoC.com: “Abbiamo bisogno di una punta che possa garantire la doppia cifra, che quindi conosca il girone e sappia come affrontarlo. Di gente che può segnare 15 gol nel Girone C non ce n’è molta ma ci stiamo lavorando. Senza dimenticare che lì davanti ci sono Corazza, Reginaldo, Doumbia e poi c’è Bellomo, il giocatore più forte della categoria”.

Oltre all’attaccante manca ancora un esterno e un difensore centrale. Poi vedremo se arriverà anche un altro esterno.

I favoriti per la vittoria del campionato? Il Bari, per quanto stanno spendendo, teoricamente dovrebbero disputare un campionato a sé. Poi ci sono Catania, Catanzaro, Ternana e Teramo che lotteranno con noi arrivare il più in alto possibile. Noi vogliamo disputare un campionato di vertice, poi quale sarà la classifica lo dirà il campo. Il sogno di tutti, ovviamente, è di arrivare in testa. Però ci sono anche avversarie di primissimo livello”.

