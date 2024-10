Reggina, in attacco con gli uomini contati. Doumbia ancora out

L’attesa è tutta per l’attaccante. Salvo sorprese o accelerazioni, l’operazione che la Reggina sta cercando di portare avanti, probabilmente si concluderà a ridosso della chiusura del calciomercato e quindi per vedere chi sarà il nuovo centravanti da mettere a disposizione di mister Toscano, si potrebbe arrivare alla seconda di campionato, la prima al Granillo.

Nel frattempo bisognerà fare i conti con un attacco che oggi vede a disposizione i soli Reginaldo, Corazza e Bellomo perchè per la prima sfida di campionato in programma contro la Virtus Francavilla, è probabile non si possa contare su Doumbia, ancora indisponibile dopo l’infortunio subito in occasione della gara di Coppa Italia con il Vicenza.

Questo comporterà una eventuale accelerazione sull’arrivo dell’attaccante che Taibi sta cercando di portare in amaranto? Vedremo. Intanto, per la corsia di destra, in settimana si attendono le ufficializzazioni di Rolando e Garufo.

