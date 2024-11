Reggina: tanti auguri di buon compleanno a mister Inzaghi

9 agosto 1973. Il primo compleanno da tecnico della Reggina per mister Inzaghi. Una straordinaria carriera la sua, da calciatore caratterizzata da tantissimi gol ed altrettanti trofei, compreso il titolo di campione del mondo nel 2006. Da tecnico ha ottenuto una promozione in serie B con il Venezia e quella indimenticabile nella massima serie sulla panchina del Benevento. Il progetto triennale con la Reggina ha l’obiettivo non dichiarato di portare la squadra amaranto nei grandi palcoscenici del calcio.