Reggina: Baclet a Reggio, Navas e Mastrippolito ceduti

Come avevamo già anticipato in questi giorni l’ormai ex rossoblù Baclet sarà il prossimo centroavanti della Reggina ed è assai probabile che già da questa sera si aggregherà ai nuovi compagni per l’allenamento delle 18e30 al Granillo sotto le direttive di mister Cevoli, in vista della gara di domani contro la Viterbese. Allo stesso tempo il DS Taibi lavora anche per lo sfoltimento dell’attuale organico. Già detto delle cessioni di Bonetto e Zivkov al Rende trovano conferma le trattative assai avviate per la cessione di Mastrippolito al Sassuolo (fonte TuttoReggina)ed il centrocampista Navas al Verona.

