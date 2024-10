Reggina – Bellomo, il gol gli vale la top 11. E quella particolarità delle tre maglie indossate

L'esordio da incorniciare per il centrocampista fortemente voluto da Taibi

Lui stesso lo ha definito un “esordio da film”. Nicola Bellomo, centrocampista classe 91, appena messo piede in campo con la nuova maglia della Reggina, ha realizzato a tempo quasi scaduto il gol vittoria contro il Bisceglie, regalando agli amaranto una vittoria preziosissima in chiave play off.

Ha festeggiato sotto la curva dei tifosi, in quel settore dove erano presenti anche i supporters del Bari. La particolarità è che Nicola Bellomo ha indossato la maglia del Bari, sua città natale in tre momenti diversi, per ultima quella della Salernitana, prima di arrivare alla Reggina.

Stiamo parlando di tre squadre con le tifoserie legate da un lungo e solidissimo gemellaggio.

Il gol realizzato all’esordio gli vale il posto nella top undici del campionato di serie C, in riferimento all’ultima giornata giocata.

