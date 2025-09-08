Reggina, Ballarino entra nello spogliatoio del Favara: ‘Ci avete dato una lezione’

Dopo la pessina figura rimediata alla prima di campionato contro il Favara, apprendiamo attraverso un post pubblicato dalla società siciliana ripreso da siciliatarget.it dell’ingresso negli spogliatoi dei padroni di casa del patron della Reggina Ballarino. Questo il contenuto:

“Ci avete dato una lezione da squadra- ha detto il patron reggino di origine catanese- che ha giocato con la forza del collettivo contro i miei giocatori singoli. Tutto il valore dei vostri stipendi vale quanto uno di un mio singolo atleta. Per questo motivo la vostra meritata vittoria assume una dimensione più grande. Oggi ha vinto il Favara ed ha perso la Reggina”.