‘Il cielo è sempre più blu’: Rai Radio2 omaggia Rino Gaetano, l’imperdibile concerto a Cosenza

Tutto pronto per l’evento che inaugurerà ufficialmente l’estate di Rai Radio2. Oggi, venerdì 12 giugno, in piazza XV Marzo a Cosenza, andrà in scena Radio2Live – Il cielo è sempre più blu, il primo grande concerto firmato Rai Radio2, realizzato nell’ambito della convenzione tra la Regione Calabria, Calabria Film Commission e Rai Com, e che sarà successivamente trasmesso il 20 luglio in televisione su Rai 2 e in simulcast su Rai Radio2. L’ingresso allo spettacolo è gratuito.

Il cast e l’omaggio a Rino Gaetano

A condurre Ema Stokholma con Gino Castaldo. Il cast, che si arricchisce ogni giorno, sarà composto da Gabry Ponte, Noemi, Fabrizio Moro, Sarah Toscano, Le Vibrazioni, Michele Bravi, Santamarea, Aiello, Francamente, Eugenio In Via Di Gioia, Senhit, Serena Autieri, Peppe Voltarelli, Alessandro Gaetano. Uno spettacolo interamente dal vivo, con la Radio2 Social Band, per un’esperienza autentica e condivisa. Un concerto dedicato a Rino Gaetano, nato in Calabria, a Crotone, a 45 anni dalla sua scomparsa, ma ancora oggi presente nell’immaginario e nel cuore del pubblico italiano attraverso la forza senza tempo delle sue canzoni.

Per l’assessore al Turismo, Lavoro e Sviluppo economico della Regione Calabria, Giovanni Calabrese:

“si tratta di un evento di grande rilievo per la Calabria, inserito nell’ambito della strategia di promozione del territorio portata avanti dalla Regione attraverso iniziative di elevato profilo culturale, artistico e mediatico, capaci di rafforzare l’attrattività della destinazione e di valorizzarne l’immagine a livello nazionale”.

La crescita di Rai Radio2 e i dati di ascolto

“Sarà una grande festa in Calabria, in una regione che continua a rafforzare la propria visibilità nazionale attraverso una nuova e positiva narrazione del territorio. In questo percorso – evidenzia l’assessore regionale – si inserisce anche la presenza di Rai Radio2 che, a circa un anno dall’arrivo del direttore Giovanni Alibrandi, ha innovato, fatto crescere e consolidato l’identità dell’emittente. I numeri confermano la validità del percorso intrapreso: l’AQH (Average Quarter Hour), l’indicatore che misura la fedeltà reale degli ascoltatori, è passato dai 224.000 del trimestre precedente agli attuali 232.000 ascoltatori, registrando una crescita del 3,6%. Un risultato che testimonia la capacità di Radio2 di amplificare il racconto dei territori e di dare alla Calabria una visibilità sempre più ampia presso il pubblico nazionale”.

La strategia di promozione del territorio calabrese