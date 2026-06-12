‘Volevo solo cantare’: a Reggio la presentazione del libro sulla storia di Emilio Errigo

Non capita spesso che un figlio scriva un libro sul proprio padre. Quando accade è un pregio generazionale di particolare importanza, quasi un vero e proprio privilegio. Magari tutti i figli scrivessero e pubblicassero qualcosa sui propri genitori!… Così lo saluta, infatti, l’Università delle Generazioni di Badolato (CZ) che lo segnala come prezioso non soltanto per la storia ma anche per gli affetti.

“Volevo solo cantare. La storia di Emilio Errigo. L’ascesa di un giovane calabrese al cuore dello Stato” è il titolo di tale amoroso tributo da parte del figlio Antonio. L’editore è un altro calabrese, Santo Strati, fondatore e direttore del quotidiano telematico “Calabria.Live” e anche della casa editrice “Media&Books” di Roma.

Il libro biografico su Emilio Errigo

Insomma, sembra essere un prodotto tutto tipicamente calabrese come fatto in casa e, quindi, più diretto ed autentico. Proprio come lo è il personaggio che buona parte della gente conosce per i tanti articoli giornalistici sulla necessaria valorizzazione dell’amatissima Calabria ed anche per le interviste televisive effettuate durante il lungo periodo in cui è stato rigoroso Commissario di Governo SIN di Crotone e ARPACAL.

Perché il titolo “Volevo solo cantare”?… Perché Emilio Errigo, prima di arruolarsi come militare nella Guardia di Finanza, era un bravissimo cantautore che mieteva successi ovunque per la sua spettacolare arte musicale e canora. Ma anche per il suo fascino di bel ragazzo e per un innato carisma. Purtroppo, a volte, il destino ha altri piani persino per chi già percorre una vocazionale strada di successi.

La presentazione del volume a Reggio Calabria

Sarà comunque interessante ascoltare dalla viva voce del generale Errigo queste ed altre vicende della propria vita, che lo hanno poi portato ai vertici dello Stato. Con grandi meriti. Infatti, oltre che generale (adesso in pensione) della Guardia di Finanza è anche docente all’Università della Tuscia di Civitavecchia (Roma), ma anche in altre Scuole di perfezionamento e di specializzazione. Per i suoi tanti pregi e virtù, colleziona importanti premi e alti riconoscimenti un po’ ovunque.

L’appuntamneto è per sabato 13 giugno 2026, alle ore 11, presso l la Sala Perri del Palazzo Corrado Alvaro a Reggio Calabria, in Piazza Italia.