Calciomercato: un altro ex Reggina si trasferisce al Messina. Torrisi chiama Palumbo

Il Messina ripartirà dal campionato di Eccellenza, ma le prime scelte della nuova società sembrano andare ben oltre la categoria. La guida tecnica e il mercato costruito finora raccontano infatti di una squadra intenzionata a recitare un ruolo da protagonista, con un organico che potrebbe essere competitivo anche in Serie D.

A incuriosire è soprattutto il continuo passaggio di ex amaranto sull’altra sponda dello Stretto. Una sorta di trasferimento collettivo dalla Reggina al Messina, anche se con esperienze maturate in periodi differenti.

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Il primo è stato il direttore sportivo Maurizio Pellegrino, seguito dall’allenatore Alfio Torrisi. Sono poi arrivati gli attaccanti Manuel Sarao e Gabriele Sartore, tutti con un passato a Reggio Calabria. Adesso è la volta di Antonio Palumbo. Cresciuto nel settore giovanile della Reggina, il centrocampista è pronto a diventare un nuovo calciatore giallorosso.

Una scelta che contiene anche una curiosa coincidenza. Nella passata stagione Palumbo aveva segnato proprio contro il Messina, realizzando quasi allo scadere una rete preziosa per la formazione amaranto. Il Messina continua così a costruire una squadra di livello superiore rispetto all’Eccellenza, affidandosi a uomini esperti e a calciatori che conoscono bene le pressioni e le ambizioni di una piazza importante.

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Il comunicato

“L’A.C.R. Messina 1900 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive dell’attaccante Antonio Palumbo.

Classe 2005, Palumbo è un esterno offensivo capace di agire anche da punta centrale. Rapido, duttile e dotato di buone qualità tecniche è un giovane profilo pronto a mettere entusiasmo e determinazione al servizio del gruppo“.