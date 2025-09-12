Reggina: i messaggi social del patron Ballarino e del DG Praticò

Cosa si siano detti in questi giorni società, tecnico e calciatori, non lo sappiamo. Di sicuro lo si può immaginare, per esempio come sia stato possibile sfoggiare una pessima prestazione come quella di Favara a distanza di una settimana dall’altra brutta partita giocata in Coppa Italia. Il perchè di simili atteggiamenti in campo, il perchè di una totale mancanza di reazione, il perchè di una partenza così sottotono. Il patron Ballarino e il DG Praticò attraverso i propri profili social cercano di spronare tutti con messaggi motivanti:

Nino Ballarino: “Ogni rinascita inizia da una distruzione: ciò che credevi la tua fine era solo l’inizio di un nuovo capitolo“.

Giuseppe Praticò: “Non serve più pensare a ieri, non si arretra ma si combatte tutti uniti, con dentro il di fuoco di chi rappresenta un popolo, quello Amaranto. Forza Reggina“.