LFA Reggio, Ballarino: ‘In questi tre mesi successe cose strane’

Lungo intervento del DG Ballarino a radio Febea dove si è parlato di tutto, partendo in maniera anche un pò ironica sulla questione disponibilità economica: “Faccio l’imprenditore e sono venuto a Reggio pensando di fare buone cose e certamente non vado a dire in giro se ho i soldi, quanti ne ho, mi sembra ridicolo doverlo ribadire. In questi tre mesi mi sono successe cose strane, ricevendo tutte le critiche che forse non hanno preso tutti gli altri presidenti che mi hanno preceduto. Chiedo a me stesso: ma sono un deficiente o un lungimirante? Io lavoro in maniera seria, non intendo buttare soldi o fare proclami roboanti. Se riusciamo a mettere insieme tutte le combinazioni, le mie soddisfazioni saranno quelle di tutti voi.

Io sono pronto a programmare, a gettare basi solide per il futuro. Comprendo la delusione dell’essersi ritrovati dalla serie B alla D, un palazzo non lo costruisci dal tetto, ma dalle basi, io non voglio crollare. Se non arrivo dove penso lo dirò tranquillamente e mi metterò da parte. La pec inviata? Posso non rispondere? Non mi faccia rispondere, noi conosciamo chi è la persona e gli vogliamo pure bene, ma non mi faccia rispondere”.