L'ex Reggina Sasso sulla nuova società, lo scetticismo, il ripescaggio

Uno degli eroi della “Banda Scala” dice la sua sulla LFA Reggio Calabria, il campionato, le ambizioni della società e cosa a suo avviso serve per vincere. Queste le dichiarazioni rilasciate a Gazzetta del Sud: “All’intervallo nella sfida con il Licata pensavo arrivasse la sconfitta. E’ stato bravo l’allenatore nel caricare i giocatori che sono rientrati in campo con la giusta determinazione. Faccio i complimenti a Perri che oltre ad aver segnato il gol del pareggio, ha propiziato anche il pareggio. Ripescaggio? Ci credo poco, nel 2016 c’erano diverse situazioni e bisogna dare merito alla famiglia Praticò per aver compiuto un miracolo“.

Il giudizio su La Fenice Amaranto

“Mi dicono che parecchi tifosi non si riconoscono nella società di Ballarino, arrivata pochi mesi fa. Comprendo lo stato d’animo della gente che dalla quasi serie A si è ritrovata in D, diamo comunque l’opportunità ai dirigenti di programmare la prossima stagione. Il traguardo dovrà essere quello di centrale la promozione diretta, per farlo serviranno due attaccanti forti, di categoria. Bolzicco potrà far parte dell’organico, ma deve andare in gol con maggiore continuità, secondo me si deve ancora ambientare e poi da adesso mi aspetto più incisività da parte di Rosseti. Barillà è il calciatore in più, mi ha impressionato positivamente, ma anche Provazza con le sue accelerazioni“.