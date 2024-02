LFA Reggio: i dubbi di Trocini su una scelta che potrebbe portare a diverse esclusioni

La sosta per recuperare energie e due infortunati, con la LFA Reggio Calabria che ha ritrovato il sorriso dopo quella entusiasmante rimonta sul campo del Licata e che ora si prepara alla parte finale della stagione, sperando di aver finalmente imboccato la strada giusta. Troppo altalenante nell’atteggiamento e nei comportamenti la squadra di Trocini, ha pagato in termini di risultati ma ora punta a una inversione di tendenza definitiva per chiudere il campionato consolidando la quarta posizione. Lo spirito dovrà essere quello visto in quei quarantacinque minuti in cui è venuta fuori tutta la qualità di un gruppo che ne ha tanta in organico per questa categoria, ha esaltato le doti di un attaccante come Bolzicco spesso contestato per la sua scarsa incisività e confermato la crescita di un giocatore come Perri, destinato a un futuro tra i professionisti.

Al tecnico spetterà il compito di decidere quale strada intraprendere dal punto di vista tattico. Da tempo ci si schiera con il 4-3-3 e su questa impostazione è stata incentrata l’ultima campagna di rafforzamento con l’arrivo di altri esterni sia bassi che offensivi. Una scelta differente comporterebbe diverse esclusioni di questi dall’undici titolare e un cambiamento radicale anche sul piano del gioco. Da capire se l’allenatore amaranto si farà condizionare da quanto accaduto in quel secondo tempo di Licata, oppure, come detto in conferenza stampa, punterà solo ed esclusivamente su un tipo di atteggiamento che i suoi dovranno necessariamente assumere, più votati al fioretto che alla spada. Alla ripresa ci sarà la Gioiese al Granillo, compagine relegata nella parte più bassa della classifica, ma non per questo da sottovalutare, viste le recenti esperienze con San Luca e Portici. Tra l’altro la squadra viola ha totalmente trasformato il proprio organico, inserendo quindici elementi nuovi, rispetto al gruppo di giovanissimi scesi in campo fino a qualche settimana addietro. Tornando agli amaranto, Rosseti ormai è recuperato, qualche dubbio su Renelus.