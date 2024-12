Reggina: il patron Ballarino torna sulla vendita della società

Intervento del patron della Reggina Nino Ballarino ai microfoni di Radio Febea. Di seguito uno dei passaggi, quello riguardante la vendita della società: “In quel monologo che ho fatto ho detto che l’obiettivo è quello di vincere il campionato. Poi ho detto, visto che ogni cosa che faccio è sempre sbagliata e c’è gente molto ma molto più preparata di me, io esco e altri entrano. Ma tra quella uscita e quella entrata la Reggina deve rimanere in mani certe, non al primo che viene. Ad oggi nessuna pec è arrivata, zero. Poi magari tra un minuto arriva, ma al momento il nulla.

Ad un certo punto della partita la Reggina si è trovata con cinque Under in campo e due in panchina. Quando dico vincere a modo mio, lo voglio fare senza svenarci e sernza svenarmi e con una programmazione che stiamo facendo, nel frattempo vogliamo vincere pure il campionato. E’ una cosa diversa. Puoi mettere tutti i capitali che vuoi, ma se non c’è una progtrammazione certa, arriveranno i problemi così come lo è stato negli anni precedenti.

Leggi anche

Non è possibile che ogni cosa che faccia arrivino frecciate. Può essere che sbaglio tutto? Vediamo allora chi arriva se è più bravo. Non possono certamente vendere a me stesso, nessuno è ancora arrivato e vi assicuro che Ballarino non si stanca. Se non riuscivo a prendere il marchio sarei stato un perdente e mi sarei stancato. Gratis non la cedo a nessuno, questo lo devono sapere tutti. Abbiamo lavorato per creare una società che ieri non c’era, oggi si. Per la cessione con me non deve parlare nessuno, avverrà tramite i miei avvocati. Non può arrivare gente fallita o con fedine penali non chiare”.