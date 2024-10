Reggina: ancora Bandecchi sulla scelta del sindaco Brunetti

Polemiche, contestazioni, comunicati e reazioni furiose si sono registrate nella giorata di ieri, rispetto alla decisione del sindaco f.f. Paolo Brunetti di assegnare a La Fenice Amaranto la vittoria del bando indetto per la rinascita della nuova Reggina. E torna sull’argomento anche l’altro diretto interessato, il sindaco di Terni Stefano Bandecchi, con il solito intervento sui social: “Lo dico io che ha sbagliato. Ha sbagliato a chiedermi di presentare la domanda ed ha sbagliato a parlare di programma. Il nostro era il migliore perchè ne avevamo la possibilità e la capacità.

Il sindaco sapeva e sa di essere stato di fronte ad uno dei migliori presidenti del professionismo, premiato come il miglior presidente nell’anno 2022. La Ternana non ha mai avuto debiti e confondere una Università per un centro studi è quantomeno demenziale. Detto questo, meglio così, il prossimo anno ci facciamo una settimana sul mio yacht di 55 metri e analizziamo il campionato serenamente. Non si arrabbi, finchè c’è vita c’è speranza“.