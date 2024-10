Fenice Amaranto, Ripepi chiama i Carabinieri: ‘Manca l’atto con cui il sindaco assegna il titolo’

Caos a Palazzo San Giorgio.

Il consigliere comunale di Reggio Calabria Massimo Ripepi ha chiamato questo pomeriggio i Carabinieri per denunciare presunte irregolarità nell’assegnazione del titolo a La Fenice Amaranto.

Gli uomini del comando di Reggio Calabria sono entrati a Palazzo San Giorgio per accertare eventuali infrazioni nella procedura.

Ripepi, che aveva richiesto l’accesso agli atti giorno 8 settembre, ha chiesto al sindaco f.f. Brunetti e al segretario generale dott.ssa Iolanda Mauro di poter visionare, tra la documentazione, anche l’atto pubblico di assegnazione della licenza ad iscrivere la società in Serie D, documento che però, secondo quanto denunciato da Ripepi, non gli è stato presentato e che, a suo dire, mancherebbe.

Probabile dunque che la vicenda della Reggina e dell’assegnazione alla Fenice Amaranto finirà in tribunale, qualora non dovesse venire fuori l’atto.

Da quanto si apprende, attraverso una diretta social di Ripepi, i Carabinieri avrebbero già concluso gli accertamenti a Palazzo San Giorgio.

“Non può non esserci un atto pubblico. Spero tanto che questo atto ci sia. Non me l’hanno voluto dare, non sanno dov’è? Non l’hanno pubblicato. Si sono dimenticati? Non lo so. Fatto sta che in questo momento praticamente manca la cosa più importante. Veramente sta succedendo di tutto in questa città”.