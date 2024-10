Reggina-Bari: gemellaggio in Piazza. Adesso al Granillo (foto)

Immagini che fanno bene al calcio. L’abbraccio tra i tifosi della Reggina e quelli del Bari in piazza della Pace ad irrobustire ancor di più un gemellaggio forte, solido, duratura, a prescindere dalla battaglia che le due squadre stanno conducendo per arrivare fino in fondo in questo campionato. Ancora un’ora e mezza prima dell’inizio dell’incontro ma fuori dal Granillo c’è già tanta gente.