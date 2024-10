Reggina-Bari: come vedere la partita del Granillo

Grande attesa per il big match della giornata

Ci sarà il record stagionale di presenze al Granillo perchè in tanti vogliono essere presenti alla sfida tra le due formazioni, insieme alla Ternana, favorite per la vittoria finale.

Per tutti gli altri, unica possibilità per assistere alla gara è solo attraverso la piattaforma Eleven Sports in pay e lo si potrà vedere su pc, tablet, smartphone e smart tv.

Si ricorda che a differenza degli anni scorsi, la visione del match è legata alla sottoscrizione di abbonamento mensile o annuale, quindi non è più possibile acquistare la singola partita.