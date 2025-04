Reggina: le scuse del capitano Barillà ai tifosi della Curva Sud

Diversi argomenti e tanti spunti interessanti venuti fuori dall’incontro con il capitano della Reggina Nino Barillà, nel giorno del suo trentasettesimo compleanno festeggiato negli studi di CityNow. Dall’alto della sua grande umiltà, racconta l’episodio di Lamezia dopo il gol al Sambiase a tempo quasi scaduto, le scuse ai tifosi per: “Con i ragazzi della Curva Sud ho un rapporto bellissimo. Anche nei momenti di difficoltà mi hanno detto sempre di essere al nostro fianco e fino alla fine.

Ci siamo sempre sentiti coperti e protetti, ovunque si giochi loro ci sono, ci fanno sentire importanti ogni fine gara. Ne approfitto per chiedere scusa a loro perchè dopo il gol segnato con il Sambiase non mi sono fermato sotto il settore, ovviamente non volutamente, ma per il desiderio di festeggiare e correre non capivo nulla, così come mi era già successo in quel primo gol in serie A contro la Juventus.

La carica ai compagni

“Per motivare i miei compagni di squadra prima di ogni partita, ricordo a loro che fino ad oggi non c’è mai stata una persona, un allenatore, un addetto ai lavori che abbia riconosciuto il nostro valore, i nostri pregi, tranne il presidente della Vibonese Caffo. L’ho detto più volte in queste ultime settimane, mi sono sentito di dire questo al gruppo per motivarli e anche perchè la cosa mi dà molto fastidio”.