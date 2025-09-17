Reggina, l’ex Belardi: ‘Vincere non è facile. Si deve fare leva anche sull’organizzazione societaria’

Emanuele Belardi è intervenuto in esclusiva ai microfoni di News.Superscommesse.it. L’ex calciatore, di ruolo portiere, conta ben 280 presenze tra Serie A, Serie B e Serie C. In carriera ha difeso i pali, tra le altre, di Juventus, Napoli, Udinese e Catanzaro. Nel seguente estratto, l’opinione di Belardi sugli obiettivi stagionali della Reggina, attualmente settima nel girone I di Serie D.

La Reggina ha vinto contro il Nissa, dopo il k.o. all’esordio: l’obiettivo deve essere la promozione in C?

“Dal primo anno in Serie D aspettiamo tutti il ritorno della Reggina tra i professionisti. Per una piazza del genere l’unico obiettivo deve essere quello di vincere il campionato e conquistare la promozione in Serie C. Vincere, però, non è mai facile in nessuna categoria e bisogna prestare sempre la massima attenzione, facendo leva anche sull’organizzazione societaria. L’auspicio è quello che la Reggina possa tornare quanto prima dove merita, almeno in serie cadetta”.