Reggina: Mungo sulla condizione fisica, le differenze con il passato e i tifosi

"Quando Ferraro ha siglato l'1-0 lo stadio è esploso in un urlo di gioia e non vediamo l'ora di rigiocare in casa"

Su Gazzetta del Sud le dichiarazioni del centrocampista Mungo: “Non sono ancora al cento per cento delle condizioni e strada facendo raggiungerò il top della forma. Al termine della gara siamo andati sotto la curva per festeggiare con i nostri tifosi. Il pubblico ci ha dato una grossa mano, è il nostro dodicesimo uomo. Quando Ferraro ha siglato l’1-0 lo stadio è esploso in un urlo di gioia e non vediamo l’ora di rigiocare in casa.

Differenze dal 2023? Allora per via del fallimento della vecchia società cominciammo la preparazione in ritardo. Le differenze sono molteplici, scendemmo in campo ogni tre giorni e nei primi due mesi ci allenammo poco. Avevamo un gruppo con tanti giovani di belle speranze, mentre adesso siamo più strutturati e l’organico è competitivo. Riuscimmo ugualmente a centrare i play off eliminando in semifinale proprio la Vibonese.

Con il 4-3-3 mi trovo a mio agio, mentre con un altro tipo di modulo posso anche ricoprire il ruolo dietro le punte. Siamo un gruppo unito che ha l’obiettivo di riportare la Reggina tra i professionisti, la nostra è una famiglia e il club non ci fa mancare nulla. Domenica ci sarà da battagliare, la Vibonese in casa è pericolosa, proveremo a fare la partita con l’intenzione di conquistare un risultato positivo. Non saremo soli perchè avremo anche il supporto dei nostri tifosi che arriveranno numerosi”.