Reggina: mister Trocini su Gatto, Palumbo e le possibili modifiche

Qualche giorno dopo la vittoria sulla Nissa, mister Trocini è intervenuto ai microfoni di radio Febea. Il passaggio sul giovane Gatto e la possibilità di inversione di ruolo con Porcino: “Gatto aveva bisogno di lavorare con la squadra e doveva trovare la condizione. Palumbo è in crescita. I ragazzi, se non sono supportati dai grandi, possono andare in difficoltà. Stiamo modificando qualcosa, l’assetto si trova con le partite, anche negli scorsi campionati c’è stata qualche modifica a torneo in corso“.

Tornando su Gatto: “Ci sarebbe anche l’opportunità di spostare Porcino a sinistra e lui in mezzo ricordando che è una mezzala. Adesso però dobbiamo trovare una base solida e crescere, poi penseremo a eventuali modifiche. Ma sono certo che il collettivo nelle prossime settimane crescerà“.