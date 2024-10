Reggina: bellissimo il saluto di Rolando su Instagram alla città ed ai tifosi

Gabriele Rolando da qualche ora è ufficialmente un giocatore del Bari. L’esterno ha voluto salutare i tifosi amaranto sul proprio profilo Instagram:

“Non saprei da dove iniziare, mi avete fatto sentire a casa dal primo giorno che sono arrivato, lascio un gruppo di compagni fantastici che ricorderò per tutta la vita, lascio amici veri dentro e fuori dal campo, ma che saranno sempre con me per il resto degli anni. Il calcio è fatto di cicli e il momento dei saluti è arrivato. Da oggi Reggio e la Reggina avranno un tifoso in più”.

Con tutto il mio cuore Rolando