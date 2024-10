Reggina, Bellomo: “Ci godiamo il primo posto”

Reggina che supera 1a0 il Catanzaro, decide Corazza a pochi minuti dal termine. Le parole del centrocampista amaranto Nicola Bellomo, autore dell’assist decisivo.

“Ci tenevamo tanto a fare bene dopo la sconfitta dell’anno scorso. Ci godiamo questo primo posto dopo la vittoria di stasera.

Confusi dopo il rosso a Bellomo? No avevamo provato in settimana un possibile schieramento in caso di espulsione, è andata bene visto che abbiamo ottenuto i tre punti”.