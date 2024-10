Reggina, Bellomo: “Contento di essere arrivato, Forza Reggina”

Calciomercato scoppiettante per la Reggina di Luca Gallo. Di seguito le parole di Nicola Bellomo secondo acquisto in casa amaranto

Le prime dichiarazioni ufficiali di Nicola Bellomo, secondo acquisto della Reggina targata Luca Gallo.

Con un video apparso sulla pagina facebook ufficiale del club amaranto il centrocampista italiano saluti i tifosi così:

“Ciao a tutti sono contento di arrivare a Reggio, forza Reggina!

Non resta che aspettare ancora un pò per poterlo vedere in campo sotto la guida di mister Cevoli

