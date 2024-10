Reggina, Bellomo: ‘Il presidente umile ma ambizioso. Progetto serie A in tre anni’

E’ il calciatore sul quale la Reggina punta moltissimo, per il presente e soprattutto per il futuro. Nicola Bellomo è qualità allo stato puro e con la maglia amaranto ha già mostrato buona parte del suo valore, tanto altro può fare ancora. E’ stato intervistato dai colleghi di tuttobari.com, ha parlato della possibilità di giocare nella squadra della sua città anche in serie D, matrimonio che poi non si è concretizzato. Ovviamente un passaggio anche sulla Reggina:

“Una piazza che non merita queste categorie. E’ arrivato un nuovo presidente, umile ma ambizioso. Ho accettato così di scendere di categoria. C’è un progetto di tre anni per salire in A però vado a piccoli passi. Sapevamo che sarebbe arrivata la penalizzazione (8 punti) per via della vecchia società, che ci ha allontanato dai playoff. Ora siamo fuori, senza saremmo sesti, ma ce la metteremo tutta per conquistarli”.

