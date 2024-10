Reggina-Benevento: Cannavaro torna sull’episodio del Granillo e dice la sua

I tifosi ancora non sono riusciti a cancellare del tutto l’amarezza per quei due punti che mancano in classifica, rispetto a quanto accaduto domenica al Granillo nel match tra la Reggina ed il Benevento. Amaranto avanti di due gol nel primo tempo, poi raggiunti nella seconda parte con una rete, quella del pareggio, fortemente contestata dai calciatori prima e dal Ds Taibi nel post gara. Nel corso di una intervista rilasciata al Corriere dello Sport, c’è un passaggio del tecnico dei giallorossi Fabio Cannavaro che sull’episodio esprime il suo pensiero: “Gli arbitri possono sbagliare. Tuttavia nell’azione del gol contestato, il mio giocatore non fa volume davanti al portiere amaranto e non partecipa all’azione. Con i se e con i ma non si va da nessuna parte, penso che se uno è più forte in campo quasi sempre vince. Le polemiche non le alimento“.

Leggi anche