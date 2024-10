Reggina-Benevento: prevendita aperta. Le nuove indicazioni per accedere al Granillo

Reggina 1914 comunica che, a partire da oggi 30 marzo 2022, è attiva la vendita per l’acquisto del tagliando d’ingresso relativo alla gara Reggina-Benevento, in programma martedì 5 aprile alle ore 19:00 allo stadio Oreste Granillo e valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie BKT.

Oltre alla biglietteria dello Store di Piazza Duomo, sarà attivo il punto vendita presso Largo Botteghelle (Lato Monte PalaBotteghelle). Sarà inoltre possibile acquistare il tagliando in tutti i punti vendita VivaTicket abilitati, compresi quelli presenti in Provincia. Sul portale VivaTicket infine, si potrà come di consueto effettuare l’acquisto online.

Orari Biglietteria Store Piazza Duomo: da mercoledì 30 marzo a sabato 2 aprile – dalle ore 9:00 alle ore 13:00; dalle ore 17:00 alle ore 20:00 | domenica 3 aprile (chiuso) | lunedì 4 aprile – dalle ore 17:00 alle ore 20:00 | martedì 5 aprile dalle ore 9:00 alle ore 13:00; dalle ore 17:00 alle ore 19:00.

Orari punto vendita Largo Botteghelle: da mercoledì 30 marzo a sabato 2 aprile – dalle ore 9:00 alle ore 17:00 (no stop) | domenica 3 aprile (chiuso) | lunedì 4 aprile – dalle ore 9:00 alle ore 17:00 | martedì 4 aprile – dalle ore 11:00 alle ore 19:00.

Tra i punti vendita autorizzati a Reggio Calabria, BCenters – Via Sbarre Centrali, 260/b | aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 20:00 (orario no stop).

Le nuove linee guida per accedere al Granillo

A seguito del nuovo Decreto-Legge 24 marzo 2022, avente ad oggetto Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia di Covid-19, Reggina 1914 rende note le nuove modalità di accesso agli impianti sportivi per assistere alle manifestazioni: