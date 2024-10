Reggina Berretti, Romeo: ‘Gran lavoro dei ragazzi e di mister Quarticelli’

Grande soddisfazione per il responsabile del settore giovanile Carmelo Romeo. La vittoria della Berretti nel girone E è il giusto riconoscimento per quanto dimostrato nell’arco di tutta la stagione.

“E’ stato un percorso lungo e difficile – dichiara – mi preme sottolineare il lavoro dei ragazzi che ci hanno messo abnegazione e grandissima voglia sin dal primo giorno. A gennaio abbiamo rinforzato la rosa con gli innesti di De Carlo, Novembre e Malara. Siamo riusciti a dominare il girone, vincendo praticamente tutte le partite nella seconda parte di campionato.

Mister Quarticelli ha svolto un ottimo lavoro, dall’alto della sua esperienza è riuscito ad individuare le chiavi giuste per dare una sterzata al nostro ruolino di marcia. A tutto ciò associamo l’inserimento, in pianta stabile, di elementi dell’under 17 come Nemia, Criaco e soprattutto Bezzon. Ci godiamo il risultato ottenuto e da lunedì inizieremo a preparare il doppio impegno degli ottavi”.