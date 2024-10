Reggina, Bianchi: ‘I tifosi ci mancano come l’aria. Che peccato’

"Ho aspettato dieci anni per arrivare in serie B"

Incontro nel pomeriggio tra Nicolò Bianchi ed i giornalisti. Il centrocampista amaranto con la solita lucidità ed altrettanta franchezza, ha parlato di queste prime due giornate di campionato, del rinnovo di contratto non ancora arrivato, della mancanza dei tifosi allo stadio: “I tifosi ci mancano come l’aria. Nella passata stagione sono stati determinanti, quel muro che vedevamo ogniqualvolta si entrava in campo ci caricava tantissimo. La prima vittoria in serie B l’avremmo voluta condividere con loro allo stadio, peccato.

Ho aspettato dieci anni per arrivare a giocare in serie B ed ora darò il massimo per riuscire a mantenerla. Non penso al rinnovo di contratto ma a dare tutto me stesso per questa squadra, questa città, questa società. Il presidente Luca Gallo, il Ds Taibi ed il tecnico Toscano mi hanno voluto fortemente anche per questa stagione ed il mio compito è quello di ripagarli con le prestazioni”.