Reggina-Bisceglie, la voce dei tifosi amaranto: “Tre punti d’oro”

di Domenico Suraci – La voce dei tifosi, degli addetti ai lavori, e di semplici appassionati con opinioni raccolte a caldo subito dopo la fine delle gare interne della Reggina. Cauto ottimismo nelle dichiarazioni per la vittoria contro il Bisceglie, c’è la consapevolezza che bisogna lavorare molto sulla squadra che ha ampi margini di miglioramento.

Ai microfoni di CityNow Sport questa settimana:

Eva Giumbo (giornalista di ReggioTV): “Sofferenza sul finale ed all’inizio, i primi venti minuti un pò di noia, poi abbiamo visto buone giocate dei singoli. Secondo me al momento tutte queste sostituzioni e cambi confondono le idee.”

Ruggero Rizzi (giornalista sportivo): “Un primo tempo di sofferenza, non riuscivamo ad arrivare nei momenti giusti sul pallone, nonostante il Bisceglie sia una formazione messa su all’ultimo momento, nel secondo tempo invece ottimo il goal, ne avremmo potuto realizzare sicuramente altri.”

Pasquale Timone (tifoso della Reggina): “Tre punti importantissimi per il morale, Cevoli saprà cogliere i segnali dei giocatori messi in campo, migliorando sempre di più. E’ meraviglioso rivedere la Curva Sud che supporta i propri beniamini.”

Antonello Placanica (direttore di Forza Reggina): “Aldilà della prestazione, prendiamoci la vittoria, nonostante ci siano ancora molte cose da rivedere e da sistemare in campo.”

Franco Pellicanò (giornalista della Gazzetta del Sud): “Tre punti importanti che hanno un grande valenza sul piano psicologico, anche sul piano del gioco non so se questa era la squadra che sognavano Taibi e Cevoli, ci sono tante cose da rivedere. Mastrippolito anche se fuori ruolo ha dimostrato grandi capacità, deve crescere atleticamente, personalmente l’ho seguito nella “Berretti”, ha ampi margini di miglioramento. Cevoli dovrà gestire bene il gruppo, vedo diversi doppioni, chi non giocherà potrebbe alla lunga rimanere scontento, speriamo ciò non accada.”

Giorgia Rieto (di Online Magazine): “Io ritengo che questa non sia stata una prova sufficiente, credo che la squadra di mister Cevoli abbia grandi margini di miglioramento, considerando anche i numerosi giovani a sua disposizione.”

Francesco Trimboli (tifoso della Reggina): “Ero curioso di vedere dal vivo la Reggina, mi ha entusiasmato in certi momenti, è anche vero che c’è da lavorare, miglioreremo sicuramente, la vittoria di oggi è fondamentale.”

Giuseppe Rotta (Radio Gamma): “Ci teniamo i tre punti, nel primo tempo non abbiamo giocato bene, nel secondo tempo quando si è abbassato il ritmo siamo usciti noi. Bisogno lavorare molto, già in vista del Monopoli. Mi ha entusiasmato Mastrippolito, è stato fondamentale l’abbassamento di ritmo nel secondo tempo, tutto sommato, ricominciamo da tre.”