Reggina-Bisceglie, Ungaro sotto la curva e per lui applausi

L'attaccante del Bisceglie non dimentica i suoi ex tifosi

Reggina-Bisceglie, tutto pronto. E prima dell’inizio del match, bellissimo quanto emozionante gesto dell’ex Giuseppe Ungaro che si è recato sotto la Curva Sud a salutare i suoi ex tifosi. Calorosa la risposta del Granillo che gli ha tributato un applauso.

Ungaro è il calciatore che lo scorso anno con la maglia della Reggina ha realizzato la rete del 3-2 in occasione dell’incontro vinto con il Rieti dopo lo 0-2 e poi messo a segno quel gol splendido nel primo turno dei play off contro il Monopoli. Insieme a lui oggi gli altri due ex Mastrippolito e Zibert.