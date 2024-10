Reggina – Bisceglie, la voce dei tifosi amaranto: “Partita disputata bene da tutti i giocatori scesi in campo”

Tanto entusiasmo nelle dichiarazioni di alcuni dei numerosi tifosi giunti al “Granillo” per sostenere la Reggina che ha ben figurato contro il Bisceglie, annullando di fatto gli avversari con un perentorio 3 a 0.

Ai microfoni di CityNow Sport, questa settimana:

Don Giovanni Zampaglione (Parroco di Marina di San Lorenzo)

Fortunato Martino (Presidente scuola calcio F. Cozza)

Onorevole Francesco Cannizzaro ( Deputato della Repubblica Italiana)

“Tanto entusiasmo, una città che si unisce nel momento in cui la Reggina ha offerto uno spettacolo importante, il Bisceglie “non pervenuto” grazie alla prestazione del gruppo che si può definire di alto livello per l’attuale categoria. L’ingresso di Denis ha caricato il pubblico, con pochi tocchi l’attaccante ha dimostrato che è un gran giocatore”.

Sergio Campolo (Allenatore di calcio)

“Mister Toscano è perfetto per una società che vuole programmare a lungo termine, dal punto di vista motivazionale non ha eguali in questa categoria, da allenatore come lo era da giocatore dimostra il suo grande impegno dal punto di vista mentale-psicologico, tra l’altro segnano tutti i giocatori e ciò dimostra ancor di più la sua impronta”.