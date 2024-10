Reggina: per Blondett c’è solo l’imbarazzo della scelta. Richiestissimo

Poco appariscente, ma assolutamente efficace ed affidabile. Edoardo Blondett, nelle gerarchie della Reggina che ha disputato lo scorso campionato di serie C, partiva dietro i titolarissimi della linea difensiva. Qualche squalifica, una serie di infortuni, gli hanno dato la possibilità di poter essere schierato in campo sin dal primo minuto e la sua risposta è stato eccellente. Mister Toscano lo ha impiegato in sostituzione di Bertoncini da centrale, qualche volta per Loiacono sempre sulla linea dei tre e addirittura come esterno di destra.

Il classico calciatore che ogni allenatore vorrebbe avere per duttilità ed affidabilità e dal sicuro rendimento. Non è un caso, infatti, che tante sono le squadre che militano nel campionato di serie C che ne stanno chiedendo informazioni. La Viterbese prima delle altre anche se i discorsi pare si siano interrotti, poi il Catanzaro adesso Ternana e Catania. Insomma, per il bravo Edoardo c’è una sola difficoltà o imbarazzo, quello della scelta.